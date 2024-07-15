У Бєлгородській області РФ зіткнулися два поїзди: загинув машиніст

Два потяги зіткнулися у Бєлгородської області Росії, загинув машиніст. Ілюстративне фото

Електропоїзд зі швидкістю 100 км/год влетів у інший потяг в Губкіні Бєлгородської області Росії. Загинула одна людина. Про це повідомляє російське видання Baza.

Зазначається, що НП сталася на Лебединському гірничо-збагачувальному комбінаті 13 липня. За інформацією «Бази», під час виїзду одного поїзда з тупика сталася помилка.

«Техніки почали розбиратися з несправністю, але, за попередньою інформацією, не закріпили потяг гальмівними черевиками — поїзд скотився ухилом і на швидкості близько 100 км/год врізався в інший поїзд», — пише Baza.

У кабіні було два співробітники локомотивної бригади. З травмами їх доправили до лікарні Старого Оскола, де пізніше один із них помер.