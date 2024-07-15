В минувшие выходные в водоемах Украины утонули 66 человек

В течение прошедших выходных 66 человек, среди них 10 детей, погибли на водоемах Украины. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Отмечается, что 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти.
Всего с начала текущего года на водных объектах Украины погибли 672 человека, из них – 76 детей, говорится в сообщении.
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