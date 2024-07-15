Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Минулими вихідними у водоймах України потонули 66 людей

15 липня 2024, 14:59

Минулими вихідними у водоймах України потонули 66 людей

Минулими вихідними у водоймах України потонули 66 людей

Протягом минулих вихідних 66 людей, серед них 10 дітей, загинули у водоймах України. Про це у понеділок, 15 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що 11 людей, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати.

Усього з початку поточного року на водних об'єктах України загинуло 672 людини, з них 76 дітей, – йдеться у повідомленні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ДСНС Загиблі Україна Водойма

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:46
РФ вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту
12:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:43
У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів
11:14
В Українську Донецької області вранці пролунав вибух
08:01
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Обстріл Мирнограда. Замах на Трампа
23:27
Головне за день: Росармія наближається до траси Костянтинівка-Покровськ. Обстріл автобуса у Мирнограді
11:05
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
23:57
Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ
22:30
У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку
22:00
В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон
21:09
«ДНР» прозвітувала про річний «бюджет»: він майже цілком містив російські надходження
16:47
На Костянтинівку Донецької області російські війська скинули керовану авіабомбу
15:42
В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛ поранено чоловіка
11:55
В окупованому Донецьку засудили співробітника ОБСЄ до 14 років ув'язнення
11:45
На Донеччині російські військові вбили жінку похилого віку і заселилися в її будинок – «Жовта Стрічка»
11:25
Місто Миколаївка під Слов'янськом Донецької області зазнало російського обстрілу
10:19
В окупованому Луганську може зупинитись громадський транспорт. Що відомо
09:59
Авіація РФ скинула бомби на житловий сектор Харківщини: є загиблі та постраждалі
08:06
Росіяни обстріляли Українськ Донецької області зі «Смерчу»
усі новини
16:52
У Росії учасник війни в Україні обстріляв групу дітей: дитина отримала кульове поранення
16:47
В держуправління передали майно колишньої резиденції Януковича «Межигір`я»
16:11
«Це повністю закрите небо»: Зеленський розповів, скільки потрібно Україні систем ППО Patriot
15:58
За сприятливих умов вимкнення світла у вересні-жовтні не буде
15:46
РФ вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту
14:59
Минулими вихідними у водоймах України потонули 66 людей
14:41
В Україні 44% людей вважають, що час переговорів із РФ настав, але більшість не згодна пристати на умови Путіна – опитування
14:29
На Донеччині відключалася високовольтна повітряна лінія через обстріл окупантів
13:58
У Бєлгородській області РФ зіткнулися два поїзди: загинув машиніст
13:17
Удар по Мирнограду: під завалами будинку шукають подружню пару
12:53
Німеччина має поставити Україні ракети Taurus у відповідь на замах на главу Rheinmetall — головний редактор BILD
12:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:43
У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів
11:59
У 59-й бригаді ЗСУ проведуть перевірку після інформації про втрати особового складу
11:46
В Україні мобілізація у травні та червні зросла вдвічі порівняно з попередніми двома місяцями – Reuters
11:20
Сили ППО збили кілька розвідувальних дронів РФ — Повітряні сили
11:14
В Українську Донецької області вранці пролунав вибух
11:01
Дрони вночі атакували окупований Крим: під удар могла потрапити військова частина Чорноморського флоту РФ
10:59
Три райони Донеччини потрапили під обстріл росіян: Філашкін розповів про наслідки
10:45
Армія РФ зруйнувала будинок у прифронтовому Невському — Лисогор
усі новини
ВІДЕО
Експерт назвав умови, за яких відключень світла в Україні у вересні-жовтні поточного року може не бути За сприятливих умов вимкнення світла у вересні-жовтні не буде
15 липня, 15:58
Два потяги зіткнулися у Бєлгородської області Росії, загинув машиніст. Ілюстративне фото У Бєлгородській області РФ зіткнулися два поїзди: загинув машиніст
15 липня, 13:58
У Маріуполі чути вибухи. Фото: скрин У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів
15 липня, 12:43
Розвідники спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ. Фото: ГУР МОУ Розвідники спалили комплекси зв'язку, спостереження та базування російських окупантів
14 липня, 12:57
Зеленський назвав кількість авіабомб, запущених РФ. Фото: ОП РФ цього тижня застосувала понад 700 керованих авіабомб по Україні — Зеленський
14 липня, 12:23
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ► Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
13 липня, 11:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір