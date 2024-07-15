Минулими вихідними у водоймах України потонули 66 людей

Протягом минулих вихідних 66 людей, серед них 10 дітей, загинули у водоймах України. Про це у понеділок, 15 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що 11 людей, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати.

Усього з початку поточного року на водних об'єктах України загинуло 672 людини, з них 76 дітей, – йдеться у повідомленні.