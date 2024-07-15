В России участник войны в Украине обстрелял группу детей: ребенок получил пулевое ранение

В России участник войны в Украине стрелял по детям: ребенок с пулевым ранением доставлен в больницу. Фото: V1.ru

Под Волгоградом в РФ участник войны расстрелял группу детей. 12-летний ребенок с пулевым ранением в больнице. Об этом сообщает местное издание V1.ru.

Отмечается, что 12 июля в хуторе Угольском группа детей от 9 до 13 лет проходила с колонкой мимо дома, где находился участник войны в Украине, который приехал в отпуск по ранению. Там, по словам родителей пострадавших, выпивали.

«В какой-то момент взрослые вышли на улицу, дети насторожились и выключили музыку. После этого одна из девочек в компании услышала звук перезарядки ружья, и дети побежали прочь», — пишет издание.

Дети успели добежать до забора соседнего дома, начались выстрелы, ребята упали на землю. Один ребенок в итоге получил сквозное ранение в ногу.

«Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались. Мальчик остановился, посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил маме. Она прибежала, вызвала скорую, ребенка увезли в больницу. Там констатировали сквозное пулевое ранение», — рассказывает издание.

Полиция, по словам потерпевших, приехала только через час. Сначала сотрудники не заходили в дом, — боялись, что он начнет стрелять.

В итоге 48-летнего участника войны в Украине задержали.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных.