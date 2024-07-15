У Росії учасник війни в Україні обстріляв групу дітей: в однієї дитини кульове поранення

У Росії учасник війни в Україні стріляв по дітях: хлопчика з кульовим пораненням доставили до лікарні. Фото: V1.ru

Під Волгоградом у РФ учасник війни в Україні обстріляв групу дітей. 12-річна дитина з кульовим пораненням у лікарні. Про це повідомляє місцеве видання V1.ru.

Зазначається, що 12 липня на хуторі Угольському група дітей від 9 до 13 років проходила з колонкою повз будинок, де перебував учасник війни в Україні, який приїхав у відпустку через поранення. Там, за словами батьків, випивали.

«Якогось моменту дорослі вийшли на вулицю, діти насторожилися і вимкнули музику. Після цього одна з дівчат у компанії почула звук перезарядки рушниці, і діти побігли геть», — пише видання.

Діти встигли добігти до паркану сусіднього будинку, почалися постріли, хлопці впали на землю. Одна дитина зрештою дістала наскрізне поранення в ногу.

«Діти побігли далі, але постріли не припинялися. Хлопчик зупинився, глянув на ногу, побачив кров, зателефонував мамі. Вона прибігла, викликала швидку, дитину відвезли до лікарні. Там констатували наскрізне кульове поранення», – розповідає видання.

Поліція, за словами потерпілих, приїхала лише за годину. Спочатку співробітники не заходили до хати, боялися, що він почне стріляти.

У результаті 48-річного учасника війни в Україні затримали.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених.