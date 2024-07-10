Российские военные расстреляли группу украинских пленных на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко.
Как отметил Стерненко, по предварительным данным, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.
Правоохранительные органы начали уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством в отношении российских оккупантов, которые расстреляли двух украинских военных, взятых в плен. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
«На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей», — отметил Костин.
По данным следствия, оккупанты совершили преступление в июне 2024 года возле Работино Запорожской области.
В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Ранее на Донетчине российские оккупанты по приказу командиров обезглавили украинского военного.
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