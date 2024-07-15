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В госуправление передали имущество бывшей резиденции Януковича «Межигорье»

15 июля 2024, 16:47

В госуправление передали имущество бывшей резиденции Януковича «Межигорье»

Межигорье передали в госуправление. Фото: Википедия Межигорье передали в госуправление. Фото: Википедия

Государственному парку-памятнику «Межигорье» передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

«Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику «Межигорье» стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая в течение двух месяцев работала на территории объекта», — говорится в сообщении.

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, которое размещено в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой по количеству движимого имущества объект — музей «Хонка». Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысяч единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссией выявлено более 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны. В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и др, а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценное имущество, которое также будет взыскано в доход государства.

Справка

«Межигорье» — бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. После того, как он сбежал в РФ в 2014 году, каждый желающий может приехать на экскурсию на территорию резиденции.

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