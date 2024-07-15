У держуправління передали майно колишньої резиденції Януковича «Межигір'я»

«Межигір'я» передали у держуправління. Фото: Вікіпедія

Державному парку-пам'ятнику «Межигір'я» передали у власність рухоме майно, заарештоване у справі стосовно президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомили у пресслужбі АРМА.



«Підписання документів про передачу державного майна в управління державному парку-пам'ятнику «Межигір'я» стало фінальним заходом у роботі міжвідомчої комісії, яка протягом двох місяців працювала на території об'єкта», — йдеться у повідомленні.



Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт — музей «Хонка». Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.



Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін., а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.



Довідка



«Межигір'я» — колишня резиденція Віктора Януковича у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Після того, як він втік до РФ у 2014 році, кожен охочий може приїхати на екскурсію на територію резиденції.