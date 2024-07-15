Украина получит от Испании новую партию танков Leopard 2

Танк Leopard 2A4. Фото: Getty Images

Испания начала транспортировку 10 боевых танков Leopard 2A4 в Украину после завершения капитального ремонта, отладки и процесса готовности на заводе Santa Barbara Sistemas в городе Алькала-де-Гвадайра. Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании.

Танки прошли соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.

Первый этап транспортировки из Севильи в Ферроль осуществили наземным транспортом на прошлой неделе. После того как танки попали на корабль для второго этапа транспортировки по морю, судно отправилось из Ферроля в полдень 13 июля.

Планируется, что корабль прибудет в польский порт к следующим выходным. После попадания в Польшу начнется защищенная транспортировка наземным транспортом к месту доставки Вооруженным силам Украины. Они будут отвечать за последнюю фазу движения по Украине, пока не станут доступными для оперативных подразделений украинской армии. На всех этапах этого движения усиливаются меры безопасности.

С этой новой партией боевых танков Испания передала Украине в общей сложности 20 таких машин и планирует подготовить и передать еще один новый набор в течение второй половины 2024 года.

Напомним, что Зеленский рассказал, сколько нужно Украине систем ПВО Patriot, чтобы полностью закрыть небо.