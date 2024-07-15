Україна отримає від Іспанії нову партію танків Leopard 2

Танк Leopard 2A4. Фото: Getty Images

Іспанія розпочала транспортування 10 бойових танків Leopard 2A4 до України після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності на заводі Santa Barbara Sistemas у місті Алькала-де-Гвадайра. Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.

Танки пройшли відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.

Перший етап транспортування із Севільї до Ферролю здійснили наземним транспортом минулого тижня. Після того як танки потрапили на корабель для другого етапу транспортування морем, судно вирушило з Ферроля опівдні 13 липня.

Планується, що корабель прибуде до польського порту наступними вихідними. Після попадання до Польщі розпочнеться захищене транспортування наземним транспортом до місця доставки Збройним силам України. Вони відповідатимуть за останню фазу руху Україною, поки не стануть доступними для оперативних підрозділів української армії. На всіх етапах цього руху посилюються заходи безпеки.

З цією новою партією бойових танків Іспанія передала Україні загалом 20 таких машин і планує підготувати та передати ще один новий набір протягом другої половини 2024 року.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, скільки потрібно Україні систем ППО Patriot, щоб повністю закрити небо.