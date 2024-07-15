Ситуация на фронте напряженная, россияне штурмуют на Покровском и Торецком направлениях

По состоянию на 16:00 на передовой состоялось более 60 боевых столкновений. Российские войска продолжают атаковать на Покровском направлении, здесь больше всего боев, также россияне штурмуют Торецкое направление, в частности, обстреливая Пивничное и Нью-Йорк, и проявляют активность — на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений. Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной», — говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали, какая сейчас ситуация на передовой:



На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.



Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, осуществила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов.



Оккупанты проявляют активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское Силы обороны отражают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачными. Ситуация контролируемая.



На Краматорском направлении россияне совершили пять штурмов вблизи Часового Яра и Григорьевки. Две атаки до сих пор продолжаются.



На Торецком направлении количество российских атак возросло до девяти. Они сосредоточились в районах Пивничного и Нью Йорка. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Пивничное, Торецк и Нью-Йорк, ВС РФ сбросили 12 КАБов и применили неуправляемые авиационные ракеты.



На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений, осуществив уже шестнадцать попыток потеснить военнослужащих с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 13 атак противника, три атаки — еще продолжаются.



Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито десять атак оккупационной армии.



На Времивском направлении украинскими воинами отбито четыре атаки неподалеку Константиновки, Водяного и Макаровки.



На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки.



На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.



Ранее мы писали, что российские войска продвинулись в Пивденном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.