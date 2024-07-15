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Ситуація на фронті напружена, росіяни штурмують на Покровському та Торецькому напрямках

15 липня 2024, 17:47

Ситуація на фронті напружена, росіяни штурмують на Покровському та Торецькому напрямках

Станом на 16:00 на передовій відбулося понад 60 бойових зіткнень. Російські війська продовжують атакувати на Покровському напрямку, тут найбільше боїв, також росіяни штурмують Торецький напрямок, зокрема, обстрілюючи Північне та Нью-Йорк, і виявляють активність — на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Загалом від початку доби сталося 69 бойових зіткнень. Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою», — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, яка зараз ситуація на передовій:

На Куп'янському напрямку противник двічі активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів.

Окупанти проявляють активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам'янське Сили оборони відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалими. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили п'ять штурмів поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки досі тривають.

На Торецькому напрямку кількість російських атак зросла до дев'яти. Вони зосередилися в районах Північного та Нью-Йорка. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардування зазнали районів населених пунктів Північне, Торецьк і Нью-Йорк, ЗС РФ скинули 12 КАБів і застосували некеровані авіаційні ракети.

На Покровському напрямі відбулася найбільша кількість зіткнень, здійснивши вже шістнадцять спроб потіснити військовослужбовців із займаних позицій у районах Прогресу, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують тиск і зараз відбили 13 атак противника, три атаки — ще тривають.

Тривають бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито десять атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито чотири атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти зробили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та у напрямку Новоандріївки.

На Наддніпрянському напрямку противник не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій.

Раніше ми писали, що російські війська просунулися в Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

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