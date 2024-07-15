«ДНР»: за день в оккупации погиб один человек, еще один — ранен

В группировке «ДНР» заявили, что за день, 15 июля, на оккупированной территории один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в результате обстрелов.



Утверждается, что мужчина погиб в селе Никольском (под Волновахой). А в селе Веселом (под Ясиноватой) в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина.



Повреждены два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, котельная и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.