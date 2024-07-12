«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке

В группировке «ДНР» заявили о ранении жителей оккупированного Донецка и повреждениях инфраструктуры в результате атак беспилотников. Оккупанты утверждают, что повреждены два рейсовых автобуса в Петровском и Кировском районах города. Пострадали ли при этом пассажиры, не сообщается.



В Кировском районе во время сброса взрывоопасного предмета с БпЛА на рейсовый автобус № 41 по ул. Бирюзова ранен мужчина.



В Петровском районе в гаражном кооперативе по улице Нижневартовской также ранен мужчина.



Кроме этого в Петровском районе загорелся многоквартирный дом по улице Федьковича. В результате атаки с БпЛА на остановке «школа № 106» поврежден автобус маршрута № 42.