В результате обстрелов РФ в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения

Из-за обстрелов РФ в Донецкой области 1 погибший, 11 раненых. Фото: Филашкин / Telegram

За 14 июля российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Мирнограде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 11 человек в области за сутки получили ранения», - добавил Филашкин.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2092 человек убитыми и 5411 — ранеными.



Напомним, в результате атак на Донетчине за сутки погибли 6 жителей, еще 11 — травмированы.