В результате обстрелов РФ в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения

За 14 июля российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Мирнограде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще 11 человек в области за сутки получили ранения», - добавил Филашкин.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2092 человек убитыми и 5411 — ранеными.
Напомним, в результате атак на Донетчине за сутки погибли 6 жителей, еще 11 — травмированы.
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