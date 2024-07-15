Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В результате обстрелов РФ в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения

15 июля 2024, 08:23

В результате обстрелов РФ в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения

Из-за обстрелов РФ в Донецкой области 1 погибший, 11 раненых. Фото: Филашкин / Telegram Из-за обстрелов РФ в Донецкой области 1 погибший, 11 раненых. Фото: Филашкин / Telegram

За 14 июля российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Мирнограде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Еще 11 человек в области за сутки получили ранения», - добавил Филашкин.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2092 человек убитыми и 5411 — ранеными.

Напомним, в результате атак на Донетчине за сутки погибли 6 жителей, еще 11 — травмированы.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Украина Донецкая область
Прочее
Война Жертвы Военные преступления РФ обстрелы Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:01
Россияне продвинулись возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Обстрел Мирнограда. Покушение на Трампа
23:27
Главное за день: Росармия приближается к трассе «Константиновка-Покровск». Обстрел автобуса в Мирнограде
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
23:57
Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ
22:30
«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке
22:00
В оккупированных городах Донецкой области теперь запрещено просить милостыню: «ДНР» приняла «закон»
21:09
«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений
16:47
На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу
15:42
В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина
15:18
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:45
На Донетчине российские военные убили пожилую женщину и заселились в ее дом – «Жовта Стрічка»
11:25
В оккупированном Донецке приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы
11:25
Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу
10:19
В оккупированном Луганске может остановиться общественный транспорт. Что известно
09:59
Авиация РФ сбросила бомбы на жилой сектор Харьковщины: есть погибшие и пострадавшие
08:06
Россияне обстреляли Украинск Донецкой области из «Смерча»
23:41
Главное за день: Трасса «Константиновка-Покровск» обстреливается. РФ захватила Евгеновку
14:49
При обстреле оккупированного Донецка пострадал один человек
14:28
В захваченном Луганске горит склад горюче-смазочных материалов
все новости
10:30
Генсек НАТО отверг предложение Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины
09:42
Удар по Мирнограду, есть жертва и пострадавшие: продолжаются поисковые работы
09:05
Армия РФ за сутки потеряла 1200 военных и 62 артиллерийских системы
08:23
В результате обстрелов РФ в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения
08:01
Россияне продвинулись возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
07:27
Испания стала победителем Евро-2024
23:26
Главное за день: Обстрел Мирнограда. Покушение на Трампа
18:05
РФ обстреляла Мирноград: под ударом жилой дом
17:34
В Минобороны объяснили, будут ли выписывать штрафы за необновление данных в ТЦК
16:32
С конца июля ситуация со светом улучшится — Шмыгаль
15:41
В Дональда Трампа стреляли на предвыборном митинге: как себя чувствует будущий кандидат в президенты
14:11
Оккупанты обстреляли Никополь: двое людей пострадали, повреждены дома и ЛЭП
13:43
Более 130 населенных пунктов Донетчины остаются без света — Минэнерго
12:57
Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов
12:23
РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский
11:44
ПВО сбила ракеты и дроны: в Воздушных силах рассказали детали атак
11:22
Россияне захватили поселок под Волновахой — аналитики
10:58
Российские войска обстреляли Донетчину 19 раз, есть жертвы и повреждения
10:26
Армия РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, разрушен дом
09:59
Из прифронтового поселка Луганщины эвакуировали местного жителя
все новости
ВИДЕО
Разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ. Фото: ГУР МОУ Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов
14 июля, 12:57
Зеленский назвал количество авиабомб, которые были запущены РФ. Фото: ОП РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский
14 июля, 12:23
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ► Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
13 июля, 11:05
В Польше упал самолет. Фото: rmf24 В Польше разбился военный самолет: погиб пилот
12 июля, 18:11
В РФ разбился самолет. Фото: соцсети В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет»: весь экипаж погиб
12 июля, 16:27
Дым после «прилета» в оккупированном Мариуполе. Фото: «Новости Донбасса» В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: предварительно, есть «прилет» в районе аэропорта
12 июля, 14:10

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор