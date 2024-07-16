Армия РФ атаковала Украину дронами разных типов: сколько сбила ПВО

Российские оккупанты вечером 15 июля и ночью 16 июля атаковали территорию Украины с помощью дронов разных типов. Силы ПВО сбили два ударных дрона-камикадзе, восемь — разведывательных и один — неустановленного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БПЛА типа «Shahed», еще два «Шахеда» локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси», — говорится в сообщении.





Кроме того, в Воздушных силах отметили, что на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БпЛА: 4 — Орлан-10, 2 — ZALA, 1 — Supercam и один — неустановленного типа.





Ранее мы писали, что 14 июля россияне ударили по Мирнограду двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. Погибли трое людей — 40-летняя женщина, 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, также семеро жителей получили ранения: 60 и 84-летние мужчины и пять женщин в возрасте 34, 40, 53,70, 82 года.