Армія РФ атакувала Україну дронами різних типів: скільки збила ППО

Російські окупанти ввечері 15 липня та вночі 16 липня атакували територію України дронами різних типів. Сили ППО збили два ударні дрони-камікадзе, вісім — розвідувальних. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«З вечора 15 липня та протягом доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною знищено два ударні БПЛА типу «Шахед», ще два «шахеди» локально втрачені в повітряному просторі Білорусі», — йдеться у повідомленні.





Крім того, у Повітряних силах зазначили, що на південному та східному напрямках збили вісім розвідувальних БПЛА: 4 — «Орлан-10», 2 — ZALA, 1 — Supercam та один – невстановленого типу.





Раніше ми писали, що 14 липня росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Загинули троє людей: 40-річна жінка, 67-річна жінка та 69-річний чоловік, також семеро жителів дістали поранення: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок у віці 34, 40, 53,70, 82 роки.