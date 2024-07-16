Удар по Покровску: российская авиация скинула на город три авиабомбы, есть раненые

Последствия удара по Покровску. Фото: Донецкая областная прокуратура

16 июля в 16:15 российская армия атаковала город Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В зоне поражения оказались частный сектор и местное кладбище. В городе повреждены дома и газопровод.

В результате удара ранены четыре человека – двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 58 лет. У них диагностировали осколочные ранения. Пострадавшим предоставили ​​медицинскую помощь.

По предварительным данным, россияне нанесли удар тремя авиационными бомбами УМПБ Д-30СН.

Напомним, что после удара по Покровску над городом начал подниматься дым.