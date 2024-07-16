Удар по Покровську: російська авіація скинула на місто три авіабомби, є поранені

Наслідки удару по Покровську. Фото: Донецька обласна прокуратура

16 липня о 16:15 російська армія атакувала місто Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У зоні ураження опинилися приватний сектор та місцевий цвинтар. У місті пошкоджено будинки та газопровід.

Внаслідок удару поранено чотирьох людей – двох чоловіків та двох жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностували осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.

За попередніми даними, росіяни завдали удару трьома авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН.

Нагадаємо, що після удару по Покровську над містом почав здійматися дим.