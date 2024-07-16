Удар по Покровську: російська авіація скинула на місто три авіабомби, є поранені

16 липня о 16:15 російська армія атакувала місто Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
У зоні ураження опинилися приватний сектор та місцевий цвинтар. У місті пошкоджено будинки та газопровід.
Внаслідок удару поранено чотирьох людей – двох чоловіків та двох жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностували осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.
За попередніми даними, росіяни завдали удару трьома авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН.
Нагадаємо, що після удару по Покровську над містом почав здійматися дим.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях