Сегодня Украина и РФ планируют произвести большой обмен пленными — СМИ

На утро 17 июля запланирован большой обмен военнопленными между Украиной и Россией. Фото: Офис президента Украины

Между Украиной и РФ готовится обмен пленными в рамках соглашения, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этого удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев, пишет американское издание Bloomberg.

Отмечается, что обмен должен состояться утром в среду.

Как рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом, в целом Украина и РФ намерены тогда обменяться 180 пленными.

Это станет шестым обменом в этом году, осуществленным при посредничестве государства Персидского залива ОАЭ.

Также указывается, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет исполнено, рассказали западному изданию лица, пожелавшие остаться неназванным.

«Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек», — пишет Bloomberg.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны в Украину из российского плена вернулись 3310 человек. Всего Россия и Украина обменивались пленными 53 раза.