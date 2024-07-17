Сьогодні Україна та РФ планують здійснити великий обмін полоненими — ЗМІ

На ранок 17 липня заплановано великий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Фото: Офіс Президента України

Між Україною та РФ готується обмін полоненими за угодою, якій сприяли Об'єднані Арабські Емірати. Завдяки цьому вдасться звільнити 90 захоплених російськими окупантами українців, –пише американське видання Bloomberg.

Зазначається, що обмін має відбутися вранці у середу.

Як розповіло Bloomberg джерело, обізнане на питанні, загалом Україна та РФ мають намір обмінятися 180 полоненими.

Це стане шостим цьогорічним обміном, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

Також зазначається, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угоду буде виконано, розповіли західному виданню особи, які побажали залишитися неназваними.

«Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких цього року обміняли за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб», — пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни в Україну з російського полону повернулися 3310 людей. Загалом Росія та Україна обмінювалися полоненими 53 рази.