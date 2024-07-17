Два танкера с российским грузом были атакованы йеменскими хуситами

Хуситы атаковали танкеры с российским грузом. Скриншот видео

Йеменские хуситы атаковали два танкера с российским грузом. Об этом со ссылкой на руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследования Андрея Клименко сообщает издание ASTRA.

Отмечается, что танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти. Он получил повреждения в результате атаки беспилотников.

Еще один танкер с российским грузом BENTLEY I вышел из Тамани и направлялся в Шанхай. Его атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно.

Кроме того, возможно, в него попала баллистическая ракета, сообщил в Facebook руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на танкеры.