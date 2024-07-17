Два танкери з російським вантажем були атаковані єменськими хуситами

Хусити атакували танкери з російським вантажем. Скріншот відео

Єменські хусити атакували два танкери з російським вантажем. Про це з посиланням на керівника моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що танкер CHIOS LION перевозив із російського Туапсе 100 тис. тонн сирої нафти. Він отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотників.

Ще один танкер із російським вантажем BENTLEY I вийшов з Тамані і прямував до Шанхаю. Його атакували три надводні катери, два малі човни та одне безпілотне надводне судно.

Крім того, можливо, у нього влучила балістична ракета, повідомив у Facebook керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Центральне командування США підтвердило напад хуситів на танкери.