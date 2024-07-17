Войска РФ обстреляли Донецкую область 20 раз за сутки: детали российских атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. Под удар попали три района — Покрвоский, Краматорский и Бахмутский. В результате ударов есть жертва и десятки поврежденных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Покровский район. В Ильинке Марьинской громады ранен человек. Под огнем частные сектора Курахово и Островского. В Покровске ранены 4 человека, повреждены 25 домов и инфраструктурный объект.





Краматорский район. В Лиманской громаде 2 дома разрушены и 2 повреждены в Заречном, 1 разрушен и 1 поврежден в Торском, повреждены 2 дома и 2 хозяйственные постройки в Ямполе. В Яблоновке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.





Бахмутский район. В Торецкой громаде 1 человек погиб и 1 ранен в Пивничном; также в громаде разрушены 2 дома и инфраструктурный объект, повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов, еще 1 — в Серебрянке.



Ранее мы писали, что за 16 июля потери российской армии составили 1110 оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, танки и боевые бронированные машины.