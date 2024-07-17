Війська РФ обстріляли Донецьку область 20 разів за добу: подробиці російських атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони: Покровський, Краматорський та Бахмутський. Внаслідок ударів є жертва та десятки пошкоджених будинків. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Під вогнем приватні сектори Курахового і Острівського. У Покровську поранені 4 людини, пошкоджені 25 будинків та інфраструктурний об'єкт.





Краматорський район. У Лиманській громаді 2 будинки зруйновані і 2 пошкоджені в Зарічному, 1 зруйнований і 1 пошкоджений в Торському, пошкоджені 2 будинки і 2 господарчі споруди у Ямполі. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджені 2 об'єкти.





Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Північному; також у громаді зруйновані 2 будинки і інфраструктурний об'єкт, пошкоджені 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджені 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.



Раніше ми писали, що за 16 липня втрати російської армії склали 1 110 окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема танки та бойові броньовані машини.