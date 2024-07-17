Энергетики досрочно закончили ремонт атомного энергоблока: что стоит ожидать украинцам

В Украине энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«После планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он добавит к энергосистеме 1000 МВт мощности», — говорится в сообщении.



Как отмечается, атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления. Именно благодаря атомной генерации, несмотря на очень сложную ситуацию, есть свет.



В Энергоатоме отметили, что благодаря оперативным действиям украинских атомщиков, возвращение энергоблока из ремонта значительно усилит отечественную энергосеть.



До начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС).



Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже в этом месяце, с 20-х числах июля улучшится ситуация с электроснабжением.