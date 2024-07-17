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Енергетики достроково закінчили ремонт атомного енергоблока: на що варто чекати українцям

17 липня 2024, 13:51

Енергетики достроково закінчили ремонт атомного енергоблока: на що варто чекати українцям

В Україні енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми у складний період. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«Після планового ремонту та перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, попри дуже складну ситуацію, є світло.

В Енергоатомі зазначили, що завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблока з ремонту значно посилить вітчизняну енергомережу.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких наразі на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС).

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вже цього місяця, у 20-х числах липня, покращиться ситуація з електропостачанням.

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