Мобильных операторов в Украине обязали обеспечить абонентам 10 часов связи при отсутствии света

Мобильная связь в Украине должна работать как минимум 10 часов даже в отсутствие света. Иллюстративное фото

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования для работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Об этом говорится в распоряжении НЦУ от 15 июля 2024 года.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов как было раньше.

Кроме того, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. До 1 ноября — 70%, до 1 декабря — 80%, а до конца января 2025 года — не менее 100%.

Также до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Добавляется, что с 1 сентября 2024 года все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющих функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива или оборудованы аккумуляторами для работы в течение первых 72 часов.

Соответствующие требования касаются и узлов специальных служб, к которым подключены коммуникационные центры (станции) оперативно-диспетчерских служб, осуществляющих экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и 112.