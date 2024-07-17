Мобільних операторів в Україні зобов'язали забезпечити абонентам 10 годин зв'язку за відсутності світла

Мобільний зв'язок в Україні має бути щонайменше 10 годин навіть за відсутності світла. Ілюстративне фото

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Про це йдеться у розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року.

Тепер мобільні оператори повинні забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключення електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин, як було раніше.

Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менш як 60% базових станцій операторів мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року не менше ніж 25% базових станцій у кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Додається, що з 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну інтернет-трафіком, повинні бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом пального для роботи протягом перших 72 годин.

Відповідні вимоги стосуються і вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.