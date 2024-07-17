На оккупированной территории Донетчины частично нет воды и света

На временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Минстрой ДНР».



«В связи с отсутствием электроснабжения обесточен ряд объектов», — говорится в сообщении.



Как отмечается, воды нет в Докучаевске, Енакиево, Светлодарске, Юнокоммунаровске, Углегорске, Дебальцево, Шахтерске, Волновахе, Ждановке, Кировском, Новотроицком, Донском, Кировском районе Донецка (мкр-н Солнечный, Широкий, пос. Машзавод, мкр-н Текстильщик), Ленинском районе Донецка (п.Успеновка, п.Новостройка, ул. Самойлова, пр.Ленинский, Куприна).



Подача воды будет осуществляться после возобновления электроснабжения. Однако пока информации нет, когда восстановят электрику.



Кроме того, в Минуглеэнерго также сообщили, что в связи с аварийной ситуацией, 17 июля применен график временного отключения в объеме 58 МВт. Утверждается, что отключения будут не более 2 часов для каждой группы потребителей.



Ранее мы писали, что в Украине энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период.