На окупованій території Донеччини частково немає води та світла

На тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання немає води. Про це повідомили у пресслужбі «Мінбуд ДНР».



«У зв'язку з відсутністю електропостачання знеструмлено низку об'єктів», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, води немає в Докучаєвську, Єнакієвому, Світлодарську, Юнокомунарівську, Вуглегірську, Дебальцевому, Шахтарську, Волновасі, Жданівці, Кіровському, Новотроїцькому, Донському, Кіровському районі Донецька (мкр-н Сонячний, Широкий, сел. Машзавод, м. Машзавод), Ленінському районі Донецька (п.Успенівка, п.Новобудова, вул. Самойлова, пр.Ленінський, Купріна).



Подача води буде здійснюватись після відновлення електропостачання. Однак поки немає інформації, коли відновлять електрику.



Крім того, у «Мінвугленерго» також повідомили, що у зв'язку з аварійною ситуацією, 17 липня застосований графік тимчасового відключення в обсязі 58 МВт. Стверджувалось, що відключення будуть не більше двох годин для кожної групи споживачів.



Раніше ми писали, що в Україні енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми у складний період.