Армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в Лимане: админздание не подлежит восстановлению

Последствия обстрела железнодорожной инфраструктуры в Лимане. Фото: «Укрзалізниці»

Российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лиман Донецкой области. Об том сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Административное здание железной дороги восстановлению не подлежит, а другие помещения получили существенные повреждения.

«Железнодорожники уже пытались восстановить их после предыдущих обстрелов, поставили новые окна, провели кое-где косметический ремонт – на этот раз масштаб разрушений более существенный», – отметили в «Укрзалізниці».

В результате обстрела жертв или пострадавших среди работников железной дороги нет.

Напомним, что 17 июля войска России из артиллерии обстреляли город Украинск на Донетчине, в результате чего повреждена двухэтажка.