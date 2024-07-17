Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі в Лимані: адмінбудівля не підлягає відновленню

Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури у Лимані. Фото: «Укрзалізниці»

Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі в місті Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Адміністративна будівля залізниці відновленню не підлягає, а інші приміщення зазнали суттєвих пошкоджень.

«Залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт – цього разу масштаб руйнувань суттєвіший», – зазначили в «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу жертв чи постраждалих серед працівників залізниці немає.

Нагадаємо, що 17 липня війська Росії з артилерії обстріляли місто Українськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено двоповерхівку.