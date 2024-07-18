Армия РФ за сутки потеряла 1130 военных и 54 артиллерийские системы

Техника украинской армии. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Общие боевые потери противника за минувшие сутки ориентировочно составили около 1130 человек личного состава, семь танков, 12 боевых бронированных машин и 54 артиллерийских систем. Об этом информирует пресс-центр Генштаба ВСУ.



Вооруженные силы Украины также уничтожили 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 92 единицы автомобильной техники и автоцистерн, включая семь машин специальной техники.



Ранее стало известно, что Россия потеряла более 300 единиц техники для захвата одного села в Донецкой области.