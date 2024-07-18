Армія РФ за добу втратила 1130 військових та 54 артилерійські системи

Техніка української армії. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Армії Росії за минулу добу орієнтовно склали близько 1130 осіб особового складу, сім танків, 12 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Про це інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.



Збройні сили України також знищили 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, включаючи сім машин спеціальної техніки.



Раніше стало відомо, що РФ втратила понад 300 одиниць техніки для захоплення одного села на Донеччині.