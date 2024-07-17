Россия потеряла более 300 единиц техники для захвата одного села в Донецкой области – Forbes

В то время как Украина и весь мир были отвлечены российской кампанией по захвату промышленного города Авдеевка, которая началась в октябре, военные РФ начали меньший штурм села Новомихайловка, что в 32 километрах к югу. Об этом пишет издание Forbes.

Приблизительно тогда же, когда россияне захватили то, что осталось от Авдеевки в середине апреля, они также оккупировали Новомихайловку. Битва за Авдеевку обошлась российским войскам дороже, но только в сыром виде. Не менее кровопролитным по размаху борьбы был полугодовой бой за Новомихайловку.

«Вокруг Новомихайловки Россия потеряла более 300 единиц техники, сообщает украинский оператор беспилотника с позывным Kriegsforscher. Это означает, что потери войск составляют около 13 000 убитых и раненых», – отметили в издании.

Бои были безжалостными. В обширной теме в социальных сетях Kriegsforscher подробно описал потери российских танков, в том числе старинных Т-54 1950-х годов, Т-62 1960-х годов и более новых Т-72 и Т-80. Украинские мины, артиллерия и беспилотники уничтожили десятки танков, но россияне продолжали наступать. Один Т-80 проехал девять мин, прежде чем остановиться.

«Потерей 320 единиц техники и потенциально тысяч военных в течение шести месяцев российские военные продвинулись на 6,5 километров в Новомихайловку и через нее. Стоят ли руины города той цены, которую заплатила РФ – вопрос, на который могут ответить только россияне», – резюмировали Forbes.

Напомним, что России понадобилось три месяца и тысячи жизней, чтобы захватить один изолированный район города Часов Яр Донецкой области.