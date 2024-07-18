Российские войска обстреляли Донецкую область, ранены 19 человек

При обстреле РФ Донецкой области ранены 19 человек. Фото: Филашкин / Telegram

За 17 июля российские оккупанты ранили 19 жителей Донецкой области. Об этом в Telegram написал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.



Наибольшее количество пострадавших из-за обстрелов РФ оказалось в Покровске — 6 человек. Трое жителей пострадали в Новофёдоровке, по два в Новожеланном и Михайловке.



По одному человеку российские захватчики ранили в Зеленом, Лимане, Желанном и Зализном.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2093 человека убитыми и 5445 — ранеными.



Напомним, войска России из артиллерии обстреляли город Украинск в Донецкой области, повредив двухэтажку.