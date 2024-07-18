Російські війська обстріляли Донецьку область: поранені 19 людей

За 17 липня російські окупанти поранили 19 жителів Донецької області. Про це в Telegram написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Найбільша кількість постраждалих через обстріл РФ виявилася у Покровську — шестеро. Троє людей постраждали у Новофедорівці, по двоє у Новожеланному та Михайлівці.
По одній людині російські загарбники поранили у Зеленому, Лимані, Желанному та Залізному.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 093 убитими та 5 445 пораненими.
Нагадаємо, війська Росії з артилерії обстріляли місто Українськ в Донецькій області, пошкодивши двоповерхівку.
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