Російські війська обстріляли Донецьку область: поранені 19 людей

Під час обстрілу РФ Донецької області поранено 19 людей. Фото: Філашкін / Telegram

За 17 липня російські окупанти поранили 19 жителів Донецької області. Про це в Telegram написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Найбільша кількість постраждалих через обстріл РФ виявилася у Покровську — шестеро. Троє людей постраждали у Новофедорівці, по двоє у Новожеланному та Михайлівці.



По одній людині російські загарбники поранили у Зеленому, Лимані, Желанному та Залізному.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 093 убитими та 5 445 пораненими.



Нагадаємо, війська Росії з артилерії обстріляли місто Українськ в Донецькій області, пошкодивши двоповерхівку.