В Екатеринбурге горит военный завод «Уралтрансмаш»

На военном заводе в российском Екатеринбурге бушует пожар. Фото: E1 News

На военном заводе «Уралтрансмаш» в российском Екатеринбурге бушует пожар. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на государственные СМИ РФ.

«ГосСМИ утверждают, что пожар якобы начался «во время сварочных работ». Как и в других подобных случаях, они пишут, что горит кровля пустого цеха, а не действующего здания», — пишет ASTRA.

Площадь пожара составляет 420 квадратных метров.

«Уралтрансмаш» — единственное в России предприятие, где занимаются изготовлением самоходных артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что в Курской области РФ в ночь на 16 июля загорелся завод низковольтной аппаратуры. Российские СМИ утверждали, что пожар начался в результате атаки беспилотников.