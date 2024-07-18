Правительство запретило отключать свет на прифронтовых территориях и у границы с Россией и Беларусью

Кабинет министров запретил отключать электроэнергию на прифронтовых территориях Украины, а также у границы с Россией и Беларусью

В населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины.

Он отметил, что состояние энергетики это определяющий фактор жизни отдельных областей и страны в целом. Из-за российского террора и аномальной жары фиксируется постоянный дефицит мощностей, поэтому «Укрэнерго» вынуждено ограничивать потребителей.

«В этих условиях запрос общества — это справедливость в распределении имеющейся электроэнергии. Правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. По результату коммуникации с ОВА конкретизируем этот список», — заявил премьер.

Как объяснил Шмыгаль, к критически важным относятся объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы.

«Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны», — отметил глава правительства.

Также Кабмин улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

Напомним, Компания «Укрэнерго» 17 июля сообщила, что ночью произошел сбой в работе оборудования на одном из энергообъектов страны. В результате этого в системе увеличился дефицит электроэнергии. Отмечалось, что аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.