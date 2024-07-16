Дефицит энергии в системе увеличился: ночью произошел сбой в работе оборудования на одном из энергообъектов — «Укрэнерго»

В Украине увеличился дефицит энергии в системе

Компания «Укрэнерго» сегодня сообщила, что ночью произошел сбой в работе оборудования на одном из энергообъектов страны. В результате этого в системе увеличился дефицит электроэнергии.

Отмечается, что аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 16 июля введены экстренные отключения света из-за увеличения дефицита электроэнергии. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго. Во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют.