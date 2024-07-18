Уряд заборонив відключати світло на прифронтових територіях і біля кордону з Росією та Білоруссю

Кабінет Міністрів заборонив відключати електроенергію на прифронтових територіях України, а також біля кордону з Росією та Білоруссю

У населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не вимикатимуть світла. Обмеження також не запроваджуватимуть поблизу лінії фронту. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України.

Він зазначив, що стан енергетики – визначальний чинник життя окремих областей та країни загалом. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому «Укренерго» змушене обмежувати споживачів.

«У цих умовах запит суспільства — це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит та формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список», — заявив прем'єр.

Як пояснив Шмигаль, до критично важливих належать об'єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

«Сьогодні також додаємо норму, що відключатися від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та за 20 кілометрів від прифронтової зони», — зазначив глава уряду.

Також Кабмін покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість та тривалість відключень світла.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» 17 липня повідомила, що вночі стався збій у роботі обладнання на одному з енергооб'єктів країни. Внаслідок цього у системі збільшився дефіцит електроенергії. Наголошувалося, що аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.