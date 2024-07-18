Войска РФ обстреляли Зализное, Гродовку и Великую Новоселку на Донетчине: есть погибшие и раненые

ВС РФ нанесли удар по поселку Гродовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Боеприпасы оккупантов попали в частный сектор, где погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.
Также под прицел российской армии попал поселок Великая Новоселка на Донетчине. Предварительно, против мирного населения захватчики использовали две авиабомбы КАБ-250. Находясь в собственном доме, получила ранение супружеская пара в возрасте 48 и 56 лет.
Еще один человек получил ранения в городе Зализное, которое россияне обстреляли, вероятно, из артиллерии. В момент атаки мужчина находился по месту жительства. 58-летнего пострадавшего госпитализировали.
Напомним, что утром 18 июля войска России из артиллерии также обстреляли село Плещеевка Донецкой области. По данным облпрокуратуры, погибшими оказалась пожилая супружеская пара.
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