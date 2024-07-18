Армия РФ ночью обстреляла село на Донетчине: есть жертвы

Российские войска 18 июля ударили по селу Плещеевка, которое находится в Константиновском районе Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По предварительной информации, армия РФ обстреляла населенный пункт в 3:30.



«Войска РФ убили двух гражданских лиц, повредили 6 частных домов», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в течение минувших суток российские войска 25 раз подвергли обстрелу населенные пункты Донецкой области. Под ударом находились три района региона, в частности, Краматорский, Бахмутский и Покровский.