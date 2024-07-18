Війська РФ обстріляли Залізне, Гродівку та Велику Новосілку на Донеччині: є загиблі та поранені

Жертва російських обстрілів Донецької області 18 липня. Фото: Донецька обласна прокуратура

ЗС РФ завдали удару по селищу Гродівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Боєприпаси окупантів влучили у приватний сектор, де загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під приціл російської армії потрапило селище Велика Новосілка на Донеччині. Попередньо, проти мирного населення загарбники використали дві авіабомби КАБ-250. У власному будинку поранена подружня пара у віці 48 і 56 років.

Ще одна людина зазнала поранень у місті Залізне, яке росіяни обстріляли, ймовірно, з артилерії. У момент атаки чоловік перебував за місцем проживання. 58-річного постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, що вранці 18 липня війська Росії з артилерії також обстріляли село Плещіївка Донецької області. За інформацією облпрокуратури, загинула літня подружня пара.