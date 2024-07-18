В оккупированной Горловке от взрыва погиб пассажир автобуса, есть раненые

В оккупированной Горловке в результате атаки беспилотника пострадали пассажиры автобуса. Один человек погиб и четверо ранены.
В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что беспилотник атаковал именно пассажирский автобус, а не объекты поблизости. «Новости Донбасса» пока не могут подтвердить эту информацию.
Люди пострадали в поселке Химик Никитовского района города. Погибший сидел на заднем сиденье автобуса.
В оккупированном Донецке в результате обстрела микрорайона Абакумова ранена 33-летняя женщина.