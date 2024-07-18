Ночью россияне обстреляли шахту в Новогродовке и шахтерский автобус в Покровске

В Новогродовке Донецкой области под российский обстрел ночью попала шахта. Фото: Михаил Волынец/Facebook

Российские военные ночью ударили по территориальным громадам Покровска и Селидово Донецкой области. Под обстрелом оказались шахта и шахтерский автобус. Об этом сегодня сообщил народный депутат Украины, глава Конфедерации Свободных профсоюзов Михаил Волынец.

«И снова никаких военных объектов – под ночной атакой российских террористов оказались территориальные громады шахтерских городов Покровска и Селидово», — написал Волынец в Facebook.

Он отметил, что из Новогродовки сообщают об обстреле со стороны российских военных шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Есть серьезные разрушения.

Также под обстрел попал автобус шахтоуправления «Покровское».

«Чудом обошлось без пострадавших», — сообщил Михаил Волынец.

Напомним, российские войска 17 июля в очередной раз атаковали Покровск. Под удар попал объект социальной инфраструктуры. Здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены. Ранения получили 5 человек в возрасте от 41 до 73 лет.