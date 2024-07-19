В Дружковском ЦНАПе можно будет оформить внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу

С 22 июля в в Центре предоставление административных услуг (ЦНАП) в Дружковке Донецкой области можно будет оформить паспорт гражданина Украины в форме ID карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем. Об этом сегодня сообщил Дружковский ЦНАП.
Отмечается, что граждане смогут получить следующие паспортные услуги:
Запись на текущую неделю будет проводиться по понедельникам с 08:30 до 09:30 лично или по телефону ЦНАПа.
В Центре подчеркнули, что на одном приёме записывают только одного человека.
Подробную информациею о перечне документов можно получить на официальном сайте Государственной миграционной службы или по телефону ЦНАПа г. Дружковка: +380958487622.
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