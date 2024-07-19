В Дружковском ЦНАПе можно будет оформить внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу

Центр предоставления административных услуг в Дружковке

С 22 июля в в Центре предоставление административных услуг (ЦНАП) в Дружковке Донецкой области можно будет оформить паспорт гражданина Украины в форме ID карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем. Об этом сегодня сообщил Дружковский ЦНАП.

Отмечается, что граждане смогут получить следующие паспортные услуги:

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем впервые после достижения 14-летнего возраста. Услуга предоставляется бесплатно.

Оформление/обмен и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу со дня оформления заявления-анкеты в срок 20 рабочих дней.

Оформление (в том числе вместо утраченного/похищенного) паспорта гражданина Украины (в форме карты) в срок 20 рабочих дней.

Запись на текущую неделю будет проводиться по понедельникам с 08:30 до 09:30 лично или по телефону ЦНАПа.

В Центре подчеркнули, что на одном приёме записывают только одного человека.

Подробную информациею о перечне документов можно получить на официальном сайте Государственной миграционной службы или по телефону ЦНАПа г. Дружковка: +380958487622.