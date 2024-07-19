У Дружківському ЦНАПі можна буде оформити внутрішній паспорт і паспорт для виїзду за кордон

З 22 липня у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Дружківці Донецької області можна буде оформити паспорт громадянина України у формі ID картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Про це сьогодні повідомив Дружківський ЦНАП.
Зазначається, що громадяни зможуть отримати такі паспортні послуги:
Запис на поточний тиждень буде проводитись по понеділках з 8:30 до 9:30 особисто або за телефоном ЦНАПу.
У Центрі наголосили, що на одному прийомі записують лише одну людину.
Докладну інформацію про перелік документів можна отримати на офіційному сайті Державної міграційної служби або за телефоном ЦНАПу у Дружківці: +380958487622.
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