У Дружківському ЦНАПі можна буде оформити внутрішній паспорт і паспорт для виїзду за кордон

Центр надання адміністративних послуг у Дружківці

З 22 липня у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Дружківці Донецької області можна буде оформити паспорт громадянина України у формі ID картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Про це сьогодні повідомив Дружківський ЦНАП.

Зазначається, що громадяни зможуть отримати такі паспортні послуги:

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм уперше після досягнення 14-річного віку. Послуга надається безкоштовно.

Оформлення/обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у термін 20 робочих днів.

Оформлення (у тому числі замість втраченого/викраденого) паспорта громадянина України (у формі картки) у термін 20 робочих днів.

Запис на поточний тиждень буде проводитись по понеділках з 8:30 до 9:30 особисто або за телефоном ЦНАПу.

У Центрі наголосили, що на одному прийомі записують лише одну людину.

Докладну інформацію про перелік документів можна отримати на офіційному сайті Державної міграційної служби або за телефоном ЦНАПу у Дружківці: +380958487622.