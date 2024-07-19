На Покровском направлении наступательный потенциал РФ уменьшился. Что известно

Покровское направление остается наиболее «горячим». Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Однако, по его словам, российские войска уменьшили свой акцент и наступательный потенциал, поскольку Силы обороны Украины приостанавливают оккупантов и дают им адекватный ответ.

«За минувшие сутки наши защитники отбили там 27 вражеских атак. Предыдущие сутки – 26 штурмов. Враг несет немалые потери – на том направлении за минувшие сутки были уничтожены более 200 оккупантов, несколько бронированных машин, артиллерийские системы. Повреждено немало техники: пушки, танки и автомобили», – рассказал Волошин.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что в предыдущие недели на Покровском направлении за сутки было до 50 российских штурмов.

«Есть вероятность того, что враг, понеся немалые потери, приостановил свой, скажем так, потенциал», – сказал он.

Напомним, что ВСУ не дали армии РФ прорвать оборону на Кураховском направлении, в результате чего была уничтожена колонна бронетехники и пехота россиян.